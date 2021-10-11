Туристический поезд "Сочи" будет курсировать осенью

Туристический поезд "Сочи", курсирующий по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра, в октябре продолжит перевозить отдыхающих.

Затем последует небольшой перерыв, но зимой путешественники вновь смогут полюбоваться морским побережьем Краснодарского края и Абхазии, насладиться видами горных вершин и рассмотреть величественные вечнозеленые растения из окон ретропоезда.

Поездки на туристическом поезде "Сочи" выбирают не только гости из других регионов страны, но и местные жители. Интерьер вагонов оценят любители истории: дизайн выполнен в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Вагон-ресторан предлагает блюда русской и абхазской кухни.

Поезд делает остановки в популярных у отдыхающих населенных пунктах: Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский курорт, Веселое, Цандрыпш. Подвижной состав оборудован кондиционерами, биотуалетами, розетками, USB-портами для подзарядки гаджетов.

Поездка по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра занимает около шести часов. Первый рейс был выполнен в августе 2020 года. На сегодняшний день поезд перевез уже около 70 тысяч туристов.