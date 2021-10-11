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11.10.2021 17:44
Рубрика: Власть

В адыгейском ауле открыли Дом культуры и спортивный комплекс

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В день образования аула Уляп глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на открытии сельского Дома культуры и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.
Алексей Гусев Алексей Гусев
Алексей Гусев

Торжественное открытие объектов было приурочено к празднованию 160-летия населенного пункта. Из-за ситуации с коронавирусом мероприятия провели с ограниченным числом участников и гостей.

Фото: Алексей Гусев
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Новый Дом культуры сегодня объединил более 30 кружков и творческих коллективов. В здании площадью свыше 2 тысяч квадратных метров предусмотрены кабинеты, гримерки, костюмерные, танцевальный зал, а также актовый зал вместимостью около 300 человек. ДК стоимостью свыше 46,6 миллиона рублей построен по программе "Комплексное развитие сельских территорий". Около 10 миллионов рублей из республиканского бюджета направлено на благоустройство прилегающей территории.

Поздравляя жителей аула с открытием Дома культуры, глава Адыгеи отметил социальную значимость таких объектов на селе.

"Наша задача - обеспечить во всех сельских населенных пунктах появление современных и комфортных домов культуры. Этой работе способствуют нацпроект "Культура" и различные госпрограммы. Нам важно, чтобы в сельской местности люди разных возрастов имели возможность развивать свои таланты, заниматься творчеством, а также посещать интересные культурно-массовые мероприятия", - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе церемонии открытия также выступили председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, государственный советник РА Аслан Тхакушинов и глава Красногвардейского района Темур Губжоков.

В этот же день состоялось присвоение председателю Совета ветеранов аула Уляп Аслану Тлюняеву и руководителю ООО "Дортранссервис" Аскеру Хабаху звания "Почетный житель аула Уляп".

Далее участники мероприятия посетили открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Здесь предусмотрены тренажеры для различных группы мышц, футбольная площадка, а также площадка для игр в волейбол и баскетбол со зрительской трибуной. У входа в комплекс обустроен сухой фонтан. Отдельно построено помещение для детской футбольной команды, где также располагаются тренерская комната, раздевалки и кабинет для хранения спортинвентаря. ФОК стоимостью более 20 миллионов рублей был построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообщался с юными спортсменами, пожелал им успехов в учебе и спорте, а также дал старт футбольному турниру между детскими командами.

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