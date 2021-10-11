В Ростове для туристов запустили кулинарное шоу "Еда и мир"

В Ростове-на-Дону на базе этнопарка "Кумжа" для туристов заработало новое кулинарно-просветительское шоу "Еда и мир". Его участники - живущие в донской столице иностранцы рассказывают о себе и национальных традициях.

Как сообщает Министерство экономического развития РО, у каждого гостя будет возможность не только научить готовить повара-ведущего Артема Ящерова блюдо своей национальной кухни, но и принять участие в мастер-классе по приготовлению традиционного донского блюда.

Шоу транслируется в социальных сетях. При этом все рецепты размещаются в описании под видео и зрители могут приготовить его самостоятельно.

Участниками первых шести выпусков кулинарного шоу уже стали: историк из Монголии Дана Алия, пивовар из Германии Дирк Зальхов, экс-чемпион Италии по плаванию Федерико Абис и его супруга - олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.

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