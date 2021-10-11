В Волгограде задержали вандала, вылившего спиртное в "Вечный огонь"

Волгоградские полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Калмыкии. Мужчина пытался залить "Вечный огонь" водкой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сидел возле "Вечного огня" братской могилы на Аллее Героев и периодически выливал в огонь принесенный с собой спиртной напиток", - говорится в сообщении МВД.

Нарушитель порядка был доставлен в отдел полиции. Протрезвев и увидев записи с камер видео наблюдения, задержанный раскаялся и попросил прощения.

Если вина вандала будет доказана в суде то ему грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.