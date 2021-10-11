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11.10.2021 22:32
Рубрика: Общество

Академия Никиты Михалкова поддержала борющихся с ковидом врачей

Текст: Наталья Борисова
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

На благотворительный спектакль-конструктор "Метаморфозы. Жены артистов" в Екатеринбурге были приглашены врачи, медсестры, учителя, студенты, волонтеры - все, кто помогают справиться с пандемией. Зрители увидели спектакль-коллаж, состоящий из восьми произведений Антона Чехова и Ивана Бунина.

Фото: Пресс-служба театрального фестиваля "Новые люди"
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"Это очень щемящие истории, они про судьбы людей. Мы не перестаем удивляться тому, что мы играем. Это случается с нами, мы видим эти параллели и прототипы персонажей, которые встречаем и в жизни. <...> Это и называется метаморфоза, она есть во всех рассказах Чехова и Бунина", - передает ТАСС слова актеров Александра и Александры Кижаевых.

Академия провела в Екатеринбурге фестиваль одного дня. Гостей также ждала авторская лекция замдиректора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Эрнеста Орлова о жизни и творчестве Чехова. Режиссер Андрей Левицкий провел мастер-класс для актеров и студентов профильных вузов, также была показана созданная совместно с музеем-заповедником А. П. Чехова "Мелихово" выставка "Чехов. Линия жизни".

Кроме Екатеринбурга, фестиваль одного дня побывал уже в Перми, Нижнем Тагиле, а 13 октября он приедет в Челябинск.

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