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11.10.2021 11:53

Нефтеловушка производства ТРМЗ прошла приемочные испытания

АО "Транснефть - Сибирь" завершило приемочные испытания нефтеловушки - опытно-конструкторской разработки устройства для улавливания нефти и нефтепродуктов с поверхности сточных вод. Устройство произведено Тюменским ремонтно-механическим заводом.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Ловушка предназначена для предварительной очистки производственно-дождевых сточных вод от нефти, нефтепродуктов и взвешенных веществ перед подачей на станцию очистки производственно-дождевых сточных вод. В разработанном устройстве, которое призвано заменить резервуары статического отстоя сточных вод, достигается высокая степень подготовки стоков перед подачей на очистные сооружения за счет многоступенчатой технологии очистки. Производительность нефтеловушки составляет 5 кубометров в час.

Оборудование включает три ступени очистки. На первой ступени в аккумуляторе-декантаторе происходит отделение нефти и нефтепродуктов и осаждение взвешенных веществ при восходящем прохождении воды через зону тонких пластин, расположенных под углом 60°. Нефть, нефтепродукты и взвеси удаляются в накопительные колодцы. На второй ступени сточные воды поступают в блок коалесценции, где очистка воды производится при ее восходящем движении через попеременно наклонные под углом профилированные гидрофобные тонкослойные модули-пластины. Расстояние между ними меньше, чем в аккумуляторе-декантаторе, за счет этого достигается более тщательная очистка.

Также вторая ступень очистки предусматривает прохождение воды через слой плавающей пенополистирольной коалесцирующей загрузки, что обеспечивает укрупнение и всплытие мельчайших частиц нефти и нефтепродуктов.

На третьей ступени сточные воды проходят через слой полимерного сорбционного волокнистого материала фильтров резервуара очищенной воды, после чего поступают на станцию очистки сточных вод.

Приемочные испытания нового устройства проводились на Тюменском РМЗ АО "Транснефть - Сибирь" и НППС "Тюмень". По их результатам приемочной комиссией рекомендовано проведение опытной эксплуатации на НППС "Тюмень". Серийный выпуск нефтеловушки планируется после завершения периода опытной эксплуатации.

Вопросы очистки и обеззараживания промышленных и бытовых сточных вод в АО "Транснефть - Сибирь" решаются путем совершенствования технологических процессов и внедрения современного оборудования, обеспечивающего стабильность и эффективность очистки сточных вод. Использование нефтеловушек на производственных площадках позволит обеспечить более глубокую очистку сточных вод, тем самым обеспечив экологическую безопасность.

Сайт компании siberia.transneft.ru.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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