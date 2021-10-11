Поможет ли пожизненное заключение изолировать педофилов от общества

Сразу два громких процесса проходят в эти дни в УрФО. В Нижневартовске перед судом предстал 52-летний местный житель, который 25 лет из своей жизни провел в заключении по тяжким и особо тяжким статьям, и уже через два месяца после освобождения напал на двух 11-летних девочек. Еще одного педофила будут судить в Екатеринбурге. Этот тоже отсидел половину жизни (суммарно 19 лет), а через несколько месяцев после освобождения изнасиловал 11-летнюю девочку в небольшом уральском городе, после задушил и избавился от ее тела.

Под влиянием ряда подобных резонансных дел месяц назад депутаты Госдумы разработали законопроект, который предусматривает пожизненное наказание для педофилов за преступления совершенные повторно, или с особой жестокостью. Поможет ли эта мера избавить общество от педофилов? Или настало время ввести за такого рода преступления смертную казнь? Стало ли больше преступлений на сексуальной почве против детей? И можно ли выявить педофила по определенному психотипу еще до того, как он нападет на ребенка? Об этом - в интервью "РГ" с криминологом, директором Института государственного и международного права Уральского государственного юридического университета Данилом Сергеевым. В течение трех лет он изучал преступников, отбывающих наказание пожизненно, в общей сложности опросил 147 человек. В том числе и педофилов.

Данил Назипович, один из следователей, который занимается расследованием дел педофилов почти 20 лет, рассказал, что почти все они откровенно признаются: отбывая срок за изнасилование детей, живут с мыслью, что выйдут и совершат точно такое же преступление. Неужели ни один из них не раскаивается?

Данил Сергеев: Подавляющее большинство тех, кто отбывает наказание пожизненно, в том числе и педофилы, в принципе не считают себя виновными. Одни говорят, меня оклеветали, другие признаются, - да, убил, да изнасиловал, но так складывались обстоятельства, что иначе поступить не мог, подталкивала к этому сама жертва, окружение и т. д. Удивительную вещь об осужденных, отбывающих сверх длительные сроки лишения свободы (15 и более лет), рассказал один из тюремных психологов: "Даже если сейчас проверить их на "Полиграфе", результаты у большинства покажут, что они говорят "правду" - не совершал, не виновен". Так устроена психика, что за долгое время отсидки, человек и сам начинает верить в то, что не виноват, он загоняет далеко в подсознание истину, которая ему неприятна, ищет своим преступлениям оправдание и находит их.

В разговоре со мной те педофилы, с кем пришлось общаться, лично мне не признавались, что выйдут и совершат преступление снова, все-таки даже отбывая срок пожизненно, они до конца надеются выйти на свободу, и откровенничать им незачем. Но работающие с ними психологи, психиатры говорят, что, скорее всего, так и будет:выйдут и нападут снова. Необходимо понимать, что большинство из них - больные люди.

Значит, решение о пожизненном сроке для такого рода преступников назрело?

Данил Сергеев: Понимаете, в чем тут дело: мы называем учреждения системы наказания исправительными, но педофилы, как правило, больны, и тюрьма, пусть и пожизненная, никогда их не исправит. Если цель у нас - изолировать общество от этих людей навсегда, значит, мы должны не только изолировать, но и лечить их. Даже если это придется делать всю их жизнь.

А не эффективнее ввести смертную казнь?

Данил Сергеев: В таком случае мы должны быть на сто процентов уверены, что преступник действительно совершил это злодеяние. Но сегодня все мы знаем, как много спекуляций на тему насилия по отношению к детям. Практике известен случай, когда девочка-подросток в одном из уральских регионов сказала про своего отчима, что он насиловал ее. Мужчине грозил серьезный срок, а девчонка просто трудная - пьет, курит, в свои 13 лет гуляет с кем попало, отчим старался на нее как-то воздействовать, вот она и решила его "поставить на место". Благо, попался очень хороший эксперт, который вовремя разоблачил ее, и девчонка в итоге призналась.

Год назад в Свердловской области был жуткий случай самосуда. Две девочки сказали матери, что мужчина "трогал их". Разъяренная компания друзей женщины отправилась на расправу. Долго издеваясь, они забили этого мужчину. По всем отзывам, очень хорошего человека. Ну а девочки потом признались, что они просто решили "так пошутить".

Еще один важный момент, который мы должны учитывать, вводя смертную казнь или пожизненное для педофилов. Они вряд ли оставят жертву в живых, если будут знать, что им грозит крайняя мера. Вспомните скопинского маньяка. В последние годы он уже не знал, что делать со своими жертвами, намеревался затопить бункер, чтобы девушки в нем погибли. Но не решился это сделать. Но если бы ему грозила смертная казнь или пожизненное, оставил бы он их в живых? Большой вопрос.

Можно назвать причины педофилии, что в голове у этих людей?

Данил Сергеев: Причин очень много, они индивидуальны, и о них лучше все-таки пусть вам расскажет врач. Однозначно можно сказать, что многое идет из семьи, из детства. Например, когда у мальчика очень властная мать, которая диктует сыну буквально каждый его шаг. Известный психоааналитик Эрих Фромм в своей книге "Искусство любить" пишет: лучше всего, когда мать проявляет свою любовь на расстоянии, и как можно дальше держит от себя сына. Иначе она сформирует некое подобие образа мужа, которым она управляет. Если мы вспомним, у скопинского маньяка была довольно властная мать, она давала ему советы, и какое-то время даже запрещала общаться с девушками.

В истории одного из самых жутких маньяков Спесивцева, который убил собственную невесту и провел с трупом несколько дней, заложником и сообщником в итоге стала сама его мать. Она заманивала в дом девушек, сын насиловал и убивал их, а она потом избавлялась от трупов. Сейчас "маменькин садист", как его нарекли, проходит лечение в одной из специализированных клиник.

Создается ощущение, что в последнее время идет просто вал сексуальных преступлений против детей. Их стало действительно больше?

Данил Сергеев: Всякое очередное подобное преступление против ребенка моментально получает громкую огласку в СМИ. Особенно самые жестокие. В обществе идет бурное обсуждение, что, конечно, вполне объяснимо. Но благо, если посмотреть статистику, число таких преступлений с годами держится все же примерно на одном уровне.

Данил Назипович, а что показывает опыт других стран. Какая там правовая практика по отношению к насильникам над детьми?

Данил Сергеев: В США, Великобритании введено такое понятие, как "сексуальный хищник", и там начинают отслеживать действия такого потенциального преступника еще до того, как он совершит злодеяние. То есть моментально обращают, например, внимание, если человек интересуется детской порнографией, заходит на сомнительные сайты и т. д.

В США созданы открытые реестры "сексуальных хищников" и любой может с ними ознакомиться. Причем, на этих специальных сайтах приводится подробная информация с описанием этого человека, его адресом и т. д. Его сразу вычеркивают из всех приличных сообществ. На нем по сути ставится клеймо "сексуального хищника", от которого невозможно избавиться. В Великобритании закон действует немного иначе: любой, кто подозревает, предположим, соседа в нездоровом влечении к несовершеннолетним, может подать запрос в правоохранительные органы, и те в свою очередь, при наличии обоснованности подозрений, могут предоставить информацию, состоит этот человек в списке "хищников" или нет.

Иными словами, на Западе происходит радикализация права в отношении такого рода людей. Иногда с явными перегибами. В итоге там, например, мужчинам советуют не садиться в лифт, если в него вошел ребенок, от греха подальше.

По сути и наше общество в своих представлениях, а значит, и формировании норм права, постепенно устремляется в этом направлении. И вот тут важно все-таки постараться не перегнуть палку. Многие и сегодня уже сто раз задумаются, помочь или нет, предположим, ребенку, который оказался поздно вечером один на улице. Именно из опасения: а вдруг, не дай бог, в чем-то заподозрят.