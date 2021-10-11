Стоматолог рассказала, какие продукты и диеты влияют на здоровье зубов

Все знают, что злоупотребление сладким вызывает кариес. Но на состояние зубов влияют и совсем несладкие продукты, и даже некоторые системы питания. Советами о сохранении зубов с "РГ" поделилась пародонтолог, стоматолог-хирург, стоматолог высшей категории Татьяна Быкова, работающая в екатеринбургской клинике.

- Положительно на здоровье зубов влияют продукты, содержащие белок и микроэлементы, из которых состоят костные образования, например кальций. Если нет аллергии и непереносимости, стоит включить в рацион молочные и кисломолочные продукты, орехи, яйца, рыбу, а также мясо птицы, дичи и кролика. Помимо этого, нужно не забывать о растительных продуктах, которые содержат клетчатку. Из фруктов для зубов полезны яблоки, бананы, киви. Из овощей - морковь, свекла, брокколи, петрушка, кабачки, тыква, - рассказывает эксперт.

С продуктами, которые отрицательно влияют на здоровье полости рта, все проще. Если коротко, это все то, что в принципе считается вредной пищей. Так, для зубов не подходит все, что к ним прилипает и создает кислую среду в полости рта - быстрые углевода, например. Стоит отказаться (или ограничить употребление) от выпечки, сладкого, чипсов и газировки.

Среди диет опасной для полости рта может стать соковая. Ее суть в том, что человек в течение нескольких дней вместо еды употребляет только соки овощей или фруктов. Такие напитки создают кислую среду. Как отметила врач, при обычном рационе, когда человек пьет их до или во время приема пищи, они не так вредны.

А средиземноморская диета наоборот принесет зубам только пользу, поскольку предусматривает сочетание овощей и морских продуктов, богатых омега-3.

- Не нужно забывать, что после каждого приема пищи следуют чистить зубы или полоскать их водой, поскольку любая пища является средой для развития микробов. В полости рта тепло, влажно, уютно и хорошо размножаться. Природа не терпит пустоты. Но любая ниша быстрее заполняется вредным, чем полезным, - говорит Татьяна Быкова. - Также и с вредными привычками, которые формируются из-за стрессовых ситуаций. Некоторые диеты тоже можно назвать пагубными пристрастиями. В питании не должно быть перекосов, это важно и для зубов, и для здоровья в целом. Человек должен питаться разнообразно, в зависимости от потребностей и особенностей своего организма.