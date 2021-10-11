В Нижнем Тагиле во время представления обезьяна напала на ребенка

В Нижнем Тагиле прокуратура и СК разбираются в обстоятельствах того, как пятилетний мальчик получил травму левой ноги во время просмотра циркового представления.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 9 октября. Во время шоу дрессированная шимпанзе выбежала в зал и ранила ребенка в тот момент, когда сотрудники учреждения пытались вернуть ее на сцену. Проверку по сообщениям в СМИ на предмет возможного оказания небезопасных услуг (статья 238 УК РФ) начали правоохранительные органы, сообщил журналистам старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

К расследованию подключилась прокуратура. В ведомстве проверят соблюдение техники безопасности и требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также запросят ветеринарные документы на животного, сообщила пресс-секретарь надзорного органа Марина Канатова.