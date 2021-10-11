Видео: Екатеринбург заволокло дымом от тлеющих торфяников

Жители почти всех районов Екатеринбурга и ближайших пригородов жалуются на смог - в южной части мегаполиса запах гари ощущается сильнее: тлеют торфяники возле нового микрорайона Солнечный. За несколько суток до этого здесь же был пожар - горела трава на полях и лес.

Уральцы в соцсетях делятся "туманными" фотографиями, видеоролика, снятыми на трассах на подъезде к городу - дороги местами заволокло плотным дымом. При этом в Екатеринбурге и окрестностях с утра был почти полный штиль.

Информацию об источнике смога и неприятного запаха подтверждают в главке МЧС региона. "Открытых очагов горения не выявлено. Тление происходит в толще торфяника на большой глубине", - передает пресс-служба экстренного ведомства.

Мониторить ситуацию в районе ЧП будут с воздуха с помощью беспилотников. Если открытое горение все же возникнет - им займутся пожарные.

А пока смог не рассеялся, горожан просят держать окна запертыми, воздержаться от долгих прогулок, а при ухудшении самочувствия - обращаться к медикам.