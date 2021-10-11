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Режиссер объяснил поступок героя в финале сериала "Игра в кальмара"

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    11.10.2021, 18:22
Текст:   Ася Кушнарева

Создатель южнокорейского сериала "Игра в кальмара", сценарист и режиссер Хван Дон Хек объяснил один из непонятных зрителям моментов в финальном эпизоде шоу (далее - спойлер).

Фото: kinopoisk.ru
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Главный герой Сон Ки Хун, освобождаясь после победы в игре, получает денежный приз, после чего идет в парикмахерскую и перекрашивает волосы в красный цвет. Режиссер пояснил, что такое действие персонажа продиктовано внутренним гневом в отношении организаторов состязаний, передает The Independent.

- Я представлял себя на его месте и думал: "В какой цвет он бы точно никогда не покрасил волосы?" И пришел к выводу, что в красный, - рассказал шоураннер.

Напомним, девятисерийный веб-сериал в жанре выживания вышел на Netflix в сентябре этого года и быстро занял лидирующие позиции на стриминговом сервисе в 90 странах.

Изначально Хван Дон Хек не планировал снимать больше одного сезона, однако после успеха "Игры в кальмара" допустил, что может появиться продолжение. В интервью The Times он предположил, что мог бы уделить больше внимания персонажу в золотой маске, которого называют Front Man.

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