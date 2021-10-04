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"Игра в кальмара" вышла в топ Netflix в 90 странах

Новости
    04.10.2021, 17:34
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По данным стримингового сервиса Netflix, сентябрьская южнокорейская новинка "Игра в кальмара" заняла лидирующие позиции по просмотрам одновременно в 90 странах. Премьера сериала прошла 17 сентября.

Фото: Adrian DENNIS / AFP
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По сюжету люди, сильно нуждающиеся в деньгах, участвуют в игре с большим денежным призом. Но это игра на выживание, и для достижения цели участники используют мерзкие, бесчеловечные методы.

Режиссер шоу - Хван Дон Хек

На прошлой неделе Netflix составил рейтинг своих самых популярных сериалов и фильмов. Тогда лидером стали "Бриджертоны".

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