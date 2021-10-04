"Игра в кальмара" вышла в топ Netflix в 90 странах

По данным стримингового сервиса Netflix, сентябрьская южнокорейская новинка "Игра в кальмара" заняла лидирующие позиции по просмотрам одновременно в 90 странах. Премьера сериала прошла 17 сентября.

По сюжету люди, сильно нуждающиеся в деньгах, участвуют в игре с большим денежным призом. Но это игра на выживание, и для достижения цели участники используют мерзкие, бесчеловечные методы.

Режиссер шоу - Хван Дон Хек

На прошлой неделе Netflix составил рейтинг своих самых популярных сериалов и фильмов. Тогда лидером стали "Бриджертоны".