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"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix

Новости
    28.09.2021, 18:23
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных сериалов и фильмов.

Фото: kinopoisk.ru
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Для анализа используются два значения - количество часов, в течение которых пользователи смотрели продукт, и количество аккаунтов, которые загружали фильм или сериал, даже если он не был досмотрен до конца - засчитывается не менее двух минут. Поэтому в категории фильмов нет однозначного победителя: зрители смотрели "Птичий короб" больше всего часов, но при этом чаще загружали "Тайлера Рейка".

Среди сериалов нет разночтений - по обоим параметрам всех уделали "Бриджертоны".

На втором и третьем местах "Бумажный дом" и "Очень странные дела" (по количеству часов) или "Люпен" и "Ведьмак" (по количеству аккаунтов).

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