"Бриджертоны" стали самым популярным сериалом на Netflix

Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных сериалов и фильмов.

Для анализа используются два значения - количество часов, в течение которых пользователи смотрели продукт, и количество аккаунтов, которые загружали фильм или сериал, даже если он не был досмотрен до конца - засчитывается не менее двух минут. Поэтому в категории фильмов нет однозначного победителя: зрители смотрели "Птичий короб" больше всего часов, но при этом чаще загружали "Тайлера Рейка".

Среди сериалов нет разночтений - по обоим параметрам всех уделали "Бриджертоны".

Show and tell from Netflix’s Ted Sarandon, right after dismissing Apple’s Ted Lasso as an “awards-y show” that likely has a small audience: Netflix shows ranked by viewers and viewing hours. pic.twitter.com/8ceTSHqr2c — Peter Kafka (@pkafka) September 27, 2021

На втором и третьем местах "Бумажный дом" и "Очень странные дела" (по количеству часов) или "Люпен" и "Ведьмак" (по количеству аккаунтов).