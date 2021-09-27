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Netflix показал трейлер нового сезона "Ведьмака" на русском языке

Новости
    27.09.2021, 18:34
Текст:   Анастасия Николаева

На канале Netflix Russia вышел трейлер "Ведьмака" на русском языке. Второй сезон выйдет 17 декабря.

Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: на Netflix выйдет фильм о внутренней кухне Голливуда

Трехминутный ролик почти целиком состоит из кадров первого сезона. За кадром звучат рассуждения Геральта о природе зла, показана встреча героя с принцессой Цириллой, присутствуют монстры, сражения, гнетущая атмосфера. Российские фанаты оставляют в основном критические отзывы о трейлере, тогда как на зарубежном канале больше положительных и даже восторженных оценок.

Накануне на YouTube также стали доступны две сцены из второго сезона с Нивелленом (Кристофер Хивью из "Игры престолов") и Цири (Фрейя Аллан).

Одновременно с выходом трейлера в Twitter-аккаунте сериала, было заявлено о продлении на третий сезон. Сага Анджея Сапковского состоит из восьми книг, что позволяет надеяться на долгую жизнь шоу.

Трейлер в оригинале - здесь.

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