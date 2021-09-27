Netflix показал трейлер нового сезона "Ведьмака" на русском языке

На канале Netflix Russia вышел трейлер "Ведьмака" на русском языке. Второй сезон выйдет 17 декабря.

Трехминутный ролик почти целиком состоит из кадров первого сезона. За кадром звучат рассуждения Геральта о природе зла, показана встреча героя с принцессой Цириллой, присутствуют монстры, сражения, гнетущая атмосфера. Российские фанаты оставляют в основном критические отзывы о трейлере, тогда как на зарубежном канале больше положительных и даже восторженных оценок.

Накануне на YouTube также стали доступны две сцены из второго сезона с Нивелленом (Кристофер Хивью из "Игры престолов") и Цири (Фрейя Аллан).

Одновременно с выходом трейлера в Twitter-аккаунте сериала, было заявлено о продлении на третий сезон. Сага Анджея Сапковского состоит из восьми книг, что позволяет надеяться на долгую жизнь шоу.

Трейлер в оригинале - здесь.