Сериал "Люпен" продлен на третий сезон

Недурно выстреливший детектив Netflix про черного джентльмена-грабителя "Люпен" официально продлен на третью часть еще до премьеры второй. Которая выйдет 11 июня.

43-летний французский актер Омар Си, сыгравший Ассана Диопа, он же - Арсен Люпен, к главной роли, разумеется, вернется, передает Digital Spy. Си информацию в своем Twitter подтверждает.

Даты пока не обозначаются.

On ne peut rien vous cacher. 👀

Lupin partie 3 est confirmée !



We can’t hide anything from you. 👀Lupin part 3 is confirmed! — Omar Sy (@OmarSy) May 11, 2021

Люпен был придуман Морисом Лебланом в начале 1900-х. Леблан выпустил о приключениях героя почти три десятка книг, после чего серия стала межавторской. Первая экранизация - уже в 1910-м: "Арсен Люпен против Шерлока Холмса".

Ранее сообщалось, что сериал про черного джентльмена-доктора Ватсона "Нерегулярные части" был закрыт после первого сезона.