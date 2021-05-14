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Сериал "Люпен" продлен на третий сезон

Новости
    14.05.2021, 12:28
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Недурно выстреливший детектив Netflix про черного джентльмена-грабителя "Люпен" официально продлен на третью часть еще до премьеры второй. Которая выйдет 11 июня.

Фото: kinopoisk.ru
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43-летний французский актер Омар Си, сыгравший Ассана Диопа, он же - Арсен Люпен, к главной роли, разумеется, вернется, передает Digital Spy. Си информацию в своем Twitter подтверждает.

Даты пока не обозначаются.

Люпен был придуман Морисом Лебланом в начале 1900-х. Леблан выпустил о приключениях героя почти три десятка книг, после чего серия стала межавторской. Первая экранизация - уже в 1910-м: "Арсен Люпен против Шерлока Холмса".

Ранее сообщалось, что сериал про черного джентльмена-доктора Ватсона "Нерегулярные части" был закрыт после первого сезона.

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