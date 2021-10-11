Роспотребнадзор запретил ввоз из Китая ряда продуктов с ГМО

Ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию приостановлен. Такое распоряжение выдал Роспотребнадзор. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Запрет коснулся кукурузных лапши, вермишели и чипсов, а также печенья с игрушкой-сюрпризом внутри и "яйца с десертом из шоколадного крема".

Причиной такого решения стало наличие в этих продуктах ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои, содержание которых в ряде образцов было превышено в пять раз. А информация об этих компонентах отсутствовала на этикетке.

В итоге ввоз указанных продуктов в Россию остановлен с 11 октября и до особого распоряжения.