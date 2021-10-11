Россияне покупают почти втрое больше зимней одежды, чем в прошлом году

Россияне уже купили почти втрое больше зимней одежды, чем в прошлом году. Объем проданных курток и шапок вырос по сравнению с прошлым годом в 2,8 раза. Такие данные содержатся в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", сообщает РИА "Новости".

Как подсчитали аналитики сервиса, средний чек на покупку курток и ветровок вырос за год на 13 процентов и составил 4057 рублей. При этом средний чек на покупку вязаных шапок увеличился на 13,5 процента (до 1390 рублей), а их продажи выросли в 3,5 раза. По перчаткам средний чек оказался на 53 процента выше прошлогоднего и составил 662 рубля, объем продаж вырос на 21 процент.

Как отметили исследователи, такой резкий рост закупок теплой одеждой обусловлен холодным сентябрем и поступлением различных социальных выплат гражданам.