Россияне стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров

Для большинства россиян при трудоустройстве на новую работу не имеет значения пол, возраст и внешность менеджера по подбору персонала. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Комфортнее проходить собеседование исключительно с женщиной-рекрутером только каждому пятому опрошенному, предпочитают общаться с мужчиной при устройстве на работу 6 процентов россиян. Почти 20 процентам респондентов удобнее общаться со специалистом по подбору персонала своего возраста, каждому десятому - с рекрутером старше себя. И лишь 1 из 100 - с тем, кто моложе.

Как отмечают в SuperJob, с момента предыдущего исследования четыре года назад гендерные предпочтения россиян в отношении рекрутеров не изменились, а вот эйджизма стало меньше. Сегодня возраст специалиста по подбору персонала не важен для 65 процентов соискателей, в 2017 году аналогичным образом отвечало лишь 58 процентов.

В опросе приняли участие 1600 человек из всех округов страны.