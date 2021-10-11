Россияне выберут населенные пункты, которые подключат к 4G

Россияне могут сами выбрать населенные пункты, которые в 2022 году подключат к 4G. Сделать это можно на "Госуслугах" до 15 ноября этого года. Специальный раздел с формой для голосования уже открылся на портале. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

В голосовании могут принять участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек из любого региона России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы проголосовать за свою деревню, село или аул, нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация в регионе. Также можно направить на адрес Минцифры России и бумажное письмо, в котором нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта.

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из двух тысяч населенных пунктов, которые и подключат к интернету в следующем году.

Планируется, что в 2022 году доступ к 4G получат не менее 10 процентов всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30 процентов. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны.