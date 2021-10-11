Российские инспекторы посетят военные объекты в Дании

Российские инспекторы посетят в Дании несколько военных объектов в рамках Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекция будет проходить с 11 по 15 октября 2021 года. Группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Дании.

"Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях", - отметил Рыжков.

В ходе посещения военных объектов российским инспекторам представят основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрируют их боевые возможности.