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11.10.2021 10:21
Рубрика: Власть

Российско-сербский гуманитарный центр в Нише будет расширен

Текст: Тимофей Борисов

Российско-сербский гуманитарный центр, который располагается в городе Ниш, будет расширяться. Об этом сообщил глава МВД страны Александр Вулин.
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"Центр имел решающее значение в 2014 году, во время катастрофических наводнений в Обреноваце​​​. Напомню - российские спасатели прибыли первыми на помощь. Когда происходит природная катастрофа, невозможно ждать до завтра и послезавтра, нужно получить помощь сразу", - приводит слова сербского министра агентство РИА Новости.

Российско-сербский гуманитарный центр с самого своего создания стал большим раздражителем для Европы и НАТО. При этом все программы Центра были открытыми и публичными. Там с 2012 года, с начала образования Центра, работают сотрудники МЧС России, которые помогают сербам в гуманитарном разминировании после войны. Российские пожарные не раз помогали тушить лесные пожары. Проводятся и совместные учения по отработке действий и реагированию на различные аварии и ЧС. При этом в учениях, организованных российскими и сербскими спасателями, принимали участие и спасатели из других стран Европы. Все учебные и образовательные программы так же были нацелены на совершенствование профессиональных навыков. Отметив важность проводимых в Центре курсов обучения спасателей Сербии и других стран, министр выразил уверенность, что Центр будет расширяться и за счет расширения этих образовательных программ

"Для этого и служит РСГЦ, и скорость его реагирования отличается от всего остального. Надеемся на продолжение сотрудничества, мы о нем договорились. Уверен, что будет и расширение Гумцентра, и мы продолжим работу, улучшим его оборудование и кадры", - отметил Александр Вулин.

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