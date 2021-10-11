Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века

Сентябрь 2021 года стал самым холодным в европейской части России за четверть века. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

"Уже пятого числа от Мурманска до Волгограда наблюдались заморозки, которые впоследствии регистрировались неоднократно. На всей территории среднемесячная температура воздуха оказалась ниже нормы. В отдельных районах фиксировались новые рекорды минимальной температуры", - говорится в сообщении.

На азиатской территории страны погода также была холоднее обычного, однако холод и тепло там чередовались. "Среднемесячная температура воздуха оказалась около нормы", - отметили в ведомстве.

Говоря об аномально высокой температуре, Минприроды отметило Китай и Северную Африку, где сентябрь 2021 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений.