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11.10.2021 15:16
Рубрика: В мире

Скончавшегося "отца пакистанской ядерной бомбы" признали героем нации

Текст: Константин Волков
Пакистанский ученый-ядерщик Абдул Кадир Хан, "отец пакистанской атомной бомбы", скончавшийся в возрасте 85 лет в госпитале города Равалпинди, куда он попал в конце августа после заражения коронавирусом, был признан героем нации. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в своем Twitter назвал его "иконой нации" за вклад в превращение родной страны в ядерную державу.
Фото: B.K.Bangash/AP Фото: B.K.Bangash/AP
Фото: B.K.Bangash/AP

Получивший европейское образование Хан работал в 1970-х годах в британского-голландско-немецком консорциуме URENCO, выпускающем газовые центрифуги для обогащения урана. В 1975 году Хан вернулся на родину с чертежами центрифуг и другими секретными сведениями о создании ядерного оружия, и стал одним из руководителей ядерной программы Пакистана.

Фото: Пресс-служба Южного военного округа
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В 1998 году Пакистан произвел испытания ядерной бомбы и стал первой в мире исламской страной, обладающей атомным оружием.

Также считается, что при непосредственном участии Хана была создана международная сеть по торговле ядерными секретами, через которую сведения о способах создания ОМУ были переданы КНДР, Ливии, а также, по некоторым сведениям, Ирану.

В январе 2004 года Хан был уволен с поста советника Пакистана по науке и технологиям и взят под домашний арест, а национальное телевидение показало его признание в передаче военных ядерных технологий вышеперечисленным странам. По некоторым сведениям, США заявляли о необходимости арестовать Абдула Кадира Хана еще в 2002 году, когда Вашингтон получил информацию, доказывающую факт передачи сведений КНДР. Возможно, что Вашингтон обладал информацией о деятельности Хана с 1998 года, об этом мог рассказать бежавший в США пакистанций ядерщик Ифтихар Чоудри. Кроме того, в 2003 году ливийский лидер Муаммар Каддафи свернул ливийскую ядерную программу и передал всю документацию МАГАТЭ. После анализа переданных документов стала ясна причастность к ним доктора Хана.

Хотя другие страны, такие как Индия, Израиль, Ливия, разрабатывали собственное ядерное оружие в обход Договора о нераспространении (ДНЯО), но они не передавали технологий третьим странам. Поэтому действия Абдула Кадира Хана были названы серьезным кризисом режима нераспространения.

Хотя сейчас Пакистан называет Хана героем нации, начиная с 2004 года и до самого заболевания коронавирусом ученый прожил фактически в заточении в своем огромном роскошном доме в Исламабаде.

В мире Ближний Восток Пакистан

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