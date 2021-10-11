На Крите найдены человеческие следы возрастом 6 млн лет

Международная команда ученых во главе с Уве Киршером из Зенкенбергского центра эволюции человека и палеосреды (Германия) провела повторный анализ окаменелых следов, которые были обнаружены в Греции. Современные методы датирования позволили установить их точный возраст, который составил 6,05 миллиона лет.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Группа ученых провела детальный анализ отпечатков ног, которые были оставлены первобытным человеком. Поясним, что найдены эти следы были еще в 2002 году на острове Крит недалеко от греческой деревни Трахилос.

Еще тогда исследователи предположили, что обнаруженные следы являются древнейшими в своем роде и принадлежат одному из далеких предков современного человека. Новый анализ показал, что эти следы примерно на 350 тысяч лет старше, чем считалось до сих пор. Кроме того, современные методы обработки данных подтвердили выдвинутую ранее гипотезу о том, что следы являются, по сути, человеческими.

К слову, всего за прошедшие годы недалеко от деревни Трахилос на западной окраине Крита был обнаружен 51 древнейший след. Они сохранились в осадочной породе на берегу Средиземного моря. Загадкой для ученых пока остается то, представитель какого именно вида гоминидов оставил эти отпечатки в прибрежной зоне.

Новое исследование подтвердило, что это был предок человека, уже преимущественно ходивший на двух ногах. Отпечатки четко указывают на то, что у него на ногах имелся большой палец, а сама ступня обладала формой, присущей именно человеческому роду. В частности, у нее на подошве был обнаружен шароподобный выступ в передней части - элемент, свойственный только человеку, его нет у обезьян.

Уточнение возраста следов не приоткрыло, а лишь сгустило завесу тайны. Общепринятая теория гласит, что предки людей появились в Африке и уже оттуда несколькими волнами миграции распространились сначала по Европе, а затем и по Азии.

При этом древнейшим видом первобытных людей считается Australopithecus afarensis, останки которого были обнаружены в местечке Лаэтоли в Танзании. Именно к этому виду принадлежит самый известный официально признанный предок человека - "Люси". Но дело в том, что найденные на Крите следы были оставлены почти за 2,5 миллиона лет до рождения "Люси".

К слову, науке известен вид прямоходящих приматов Orrorin tugenensis. Его окаменелые останки были обнаружены ранее на территории Кении. Это вид обитал в период от 6,1 до 5,8 миллиона лет назад. Хронологически он сопоставим с возрастом следов с Крита, однако доказательств того, что отпечатки на песке оставили представители именно этого вида, ученые в новом исследовании не нашли.

Они предполагают, что отпечатки могли принадлежать гораздо более примитивному виду гоминидов, чем вид Australopithecus afarensis. Также исследователи отмечают, что шесть миллионов лет назад Крит еще не был островом. Тогда он был частью материковой территории, на которой сегодня расположена Греция.

Это означает, что первые гоминиды могли проживать не только в Африке, но и в Юго-Восточной Европе. Кроме того, ученые пишут, что следы могли быть оставлены в тот период времени, когда нынешнее Средиземное море отступило или пересохло.