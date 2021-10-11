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Рубрика: Экономика

Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году

Текст: Александра Воздвиженская

В 2022 году цены на пиво в России могут вырасти вслед за удорожанием пивоваренного солода. Чтобы избежать этого, Союз российский пивоваров (СРП) предлагает ввести квоты на вывоз ячменя и солода из страны, а также повысить экспортные пошлины.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Об этом председатель совета союза Даниил Бриман сообщил в письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. С января этого года закупочная цена пивоваренного солода уже выросла на 30-50%, что неминуемо отразится на стоимости самого пива, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Бримана.

Сбор ячменя в этом году ниже обычного, сократилась и площадь сева, в то время как экспорт идет высокими темпами на фоне неурожая в Европе и пожаров в Турции. Это создает "угрозу дефицита на внутреннем рынке и приводит к скачкообразному росту цен", заключает Бриман.

Сейчас в России действует плавающая ставка пошлины на ячмень, которая меняется еженедельно исходя из цен экспортных контрактов на Московской бирже. Пошлина по ставке 70% применяется автоматически, если цена тонны ячменя превышает 185 долларов, и относится только к объему, превысившему этот показатель. На текущей неделе цена тонны составила более 255 долларов, пошлина - почти 50 долларов. Тарифная квота на экспорт зерна в этом году действовала только с 15 февраля по 30 июня, указывает "Интерфакс".

В конце августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что планирует проанализировать оптовый рынок алкоголя в России за 2019-2020 годы, и частью исследования будет рынок пива и пивных напитков. На тот момент в службе уточняли, что учитывают заявления от участников рынка и ассоциаций, в том числе связанных со стоимостью напитков.

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