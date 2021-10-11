Совет ЕС продлил на год санкции за химоружие

Европейский союз продлил на год действие санкций в отношении лиц и организаций, которые, по мнению европейских политиков, причастны к распространению и применению химического оружия. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет принял решение продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия еще на один год, до 16 октября 2022 года", - отмечается в распространенном документе. Теперь это решение должны утвердить страны-члены сообщества. На это им отведено лишь несколько дней, 16 октября оно должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС.

В настоящее время в санкционный список включены 2 организации и 15 физлиц, среди которых есть и несколько россиян (как неоднократно отмечали в Москве, это было сделано без предоставления каких-либо доказательств). Им запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы, если таковые имеются, заморожены.