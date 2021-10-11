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11.10.2021 15:33
Рубрика: Культура

Стало известно, кто сыграет персонажей в фильме "Воланд"

Текст: Сусанна Альперина
Компании "Марс Медиа", "Амедиа Продакшн" и "Профит" представили актеров фильма "Воланд" в образах их персонажей.

Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Полина Ауг (Гелла), Данил Стеклов (Бездомный), Евгений Князев (Берлиоз), Алексей Гуськов (Майгель), Александр Яценко (Алоизий), Марат Башаров (Лиходеев), Леонид Ярмольник (Доктор Стравинский), Игорь Верник (Бенгальский), Дмитрий Лысенков (Латунский), Павел Ворожцов (Варенуха). Кота Бегемота сыграет мейн-кун Кеша, но при создании образа классического животного будут использованы и компьютерные спеэффекты. Ранее было известно, что Мастера и Маргариту сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. А на роль Воланда приглашен Аугуст Диль.

"Персонажи "Мастера и Маргариты" давно уже вошли в мифологию народного сознания. Мы ставили перед собой задачу в кастинге и создании образов героев фильма одновременно попасть в булгаковский мир, но при этом обойтись без стереотипов. В сценарии и разработке персонажей с артистами нам было важно раскрыть психологический мир героев, понять их предысторию, во многом отталкиваясь от прототипов их персонажей. Почти все герои романа вдохновлены реальными людьми из окружения Булгакова", - говорит режиссер Михаил Локшин.

Съемки фильма "Воланд", который был вдохновлен романом Михаила Булгакова, начались в июле и продолжатся до конца октября в Москве. Выпустить картину в прокат планируется в конце 2022 года.

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