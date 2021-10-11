Стало известно название новой картины Уэса Андерсона

Новый фильм режиссера Уэса Андерсона ("Отель Гранд Будапешт", "Остров собак") получил название "Астероидный город" (Asteroid City). Об этом сообщил Билл Мюррей на лондонском BFI London Film Festival в рамках обсуждения картины "Французский вестник" (The French Dispatch), в съемках которой он также принял участие наряду с такими коллегами, как Леа Сейду, Кристоф Вальц, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе, пишет Screen Daily.

Мюррей рассказал о том, что съемки "Астероидного города" происходят в Испании, в 45-ти километрах от Мадрида. По его словам, работа проходит в штатном режиме, что же касается возможности продолжения его участия в творческих проектах Андерсона, актер отметил, что есть люди, с которыми хочется работать, а есть такие, с кем это желание не возникает. И что касается лично него, Уэс Андерсон безоговорочно принадлежит к первой категории.

В грядущем проекте приняли участие Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Лив Шрайбер, Брайан Крэнстон и другие.