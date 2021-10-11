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Стало известно название новой картины Уэса Андерсона

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    11.10.2021, 11:51
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм режиссера Уэса Андерсона ("Отель Гранд Будапешт", "Остров собак") получил название "Астероидный город" (Asteroid City). Об этом сообщил Билл Мюррей на лондонском BFI London Film Festival в рамках обсуждения картины "Французский вестник" (The French Dispatch), в съемках которой он также принял участие наряду с такими коллегами, как Леа Сейду, Кристоф Вальц, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе, пишет Screen Daily.

Фото: kinopoisk.ru
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Мюррей рассказал о том, что съемки "Астероидного города" происходят в Испании, в 45-ти километрах от Мадрида. По его словам, работа проходит в штатном режиме, что же касается возможности продолжения его участия в творческих проектах Андерсона, актер отметил, что есть люди, с которыми хочется работать, а есть такие, с кем это желание не возникает. И что касается лично него, Уэс Андерсон безоговорочно принадлежит к первой категории.

В грядущем проекте приняли участие Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Том Хэнкс, Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Лив Шрайбер, Брайан Крэнстон и другие.

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