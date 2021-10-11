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Рубрика: Общество

Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы"

Текст: Мария Набиркина

Где работает самый талантливый школьный повар? В какой школе самые удобные столовые? Чьи обеды самые вкусные? Все это станет ясно по итогам Всероссийского конкурса "Лучшая столовая школы", который стартовал сегодня, 11 октября. Организаторы - Минпросвещения и Всероссийское педагогическое собрание.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Оценивать конкурсантов будет профессиональная комиссия - эксперты научных учреждений и индустрии питания.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный - с 11 октября по 20 октября, региональный - с 21 октября по 05 ноября и федеральный - с 08 ноября по 01 декабря.

Участвовать могут любые школьные столовые, а также работники школьных столовых из городских и сельских школ, причем стаж работы и возраст значения не имеют.

Кстати

Вопрос школьного питание - на особом контроле у Минпросвещения. Весь учебный год работают "горячие линии" по вопросам контроля за питанием. Это прежде всего федеральная "горячая линия" при министерстве +7 (800) 200-91-85, а также "­горячие линии" в регионах - их номера есть на сайтах региональных министерств образования.

Общество Образование

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