Татьяна Москалькова награждена медалью адвокатского сообщества

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова награждена медалью имени Императора Александра II, учрежденной адвокатурой. Решение о присуждении награды принял Совет Федеральной палаты адвокатов.

Как рассказали в палате адвокатов, этим знаком отличия награждаются государственные и общественные деятели за приверженность идеалам социального прогресса, содействие укреплению государственности и развитию институтов гражданского общества, вклад в демократические преобразования.

Ранее награда вручалась помощнику Президента РФ - начальнику Государственно-правового управления Президента РФ Ларисе Брычевой и председателю Верховного суда РФ Вячеслава Лебедеву.