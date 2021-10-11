Трутнев оценил перспективы конкуренции Севморпути с Суэцким каналом

Создание глобального транспортного коридора на базе Северного морского пути является стратегической задачей. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, что сейчас по Суэцкому каналу перевозят миллиард тонн грузов в год, по Северному морскому пути - 33 млн тонн. "Три процента всего. Но правда эти три процента постоянно растут каждый год", - отметил вице-премьер.

Трутнев подчеркнул, что для повышения привлекательности Севморпути необходимо среди прочего развивать портовую инфраструктуру, транспортную логистику, а также строить новый флот, который может круглогодично осуществлять навигацию в Арктике.

"По большей части этих блоков есть уже конкретные планы, выделенные объемы финансирования. Поэтому мы будем просто строить эту возможность… Я уверен в том, что мы не ограничимся цифрой 3-5%, а будем понемножечку забирать транспорт с Суэцкого канала, тем более, что он длиннее намного этот путь, и он тоже не безупречен. Он закупоривался в этом году, все прекрасно помнят", - добавил Трутнев.

Северный морской путь проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 километров от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.