У россиян на удаленке за пределами РФ может возникнуть много проблем

Более половины российских компаний в 2022 году собираются сохранить гибридный формат работы, позволяя сотрудникам несколько раз в неделю выполнять свои обязанности из дома.

При этом 70 процентов специалистов хотели бы получить право на удаленку не только из других регионов, но и из других стран. Настроения "белых воротничков" выяснила международная рекрутинговая компания Hays. В исследовании "Релокация сотрудников" (есть в распоряжении "РГ") участвовало около тысячи HR-менеджеров и наемных профессионалов.

Вводить постоянное посещение офиса для всех сотрудников планирует лишь 22 процента работодателей. Большинство согласно, если люди будут появляться там не каждый день. По данным опроса, в половине компаний удаленно из других городов трудится до 20 процентов персонала (в половине случаев это совсем небольшая доля специалистов, не более пяти процентов).

Как правило, такую возможность получает любой человек, которого отпускает его непосредственный руководитель. Четверть работодателей предоставляют удаленный доступ айтишникам, 15 процентов - высшему менеджменту, еще 13 - маркетологам, пиарщикам, рекламистам и сотрудникам digital-отделов.

При этом в трети организаций зарплата "отпущенных" в регионы людей привязана не к уровню доходов в центральном офисе, а к показателям на той территории, где человек реально работает. "Перевод сотрудников в регионы по офисным позициям нельзя назвать распространенной практикой, но такие примеры имеются. В любом случае человек, работающий из другого региона, при необходимости приезжает на встречи с внешними клиентами и коллегами", - отметила бизнес-менеджер Hays Марина Дмитриева.

Каждый пятый респондент-сотрудник сообщил, что в его компании можно по договоренности с руководством работать удаленно из любого города России. Примерно столько же заявило, что у них могут разрешить даже удаленку из другой страны - в штатном режиме или в качестве исключения. Иметь возможность трудиться из любой точки мира хотело бы 70 процентов наемных специалистов. Для них это было бы крайне важным мотивирующим фактором. Еще 17 процентов отметило, что такая возможность стала бы значимым бонусом. Женщины мечтают об этом чаще мужчин.

"На данный момент удаленная работа из другой страны не регулируется российским законодательством, - отметила ведущий юрист Hays Лилия Газина. - Это "серая зона" как для работодателей, так и для сотрудников. Например, письмо Минтруда от 27 июля 2016 года № 17-3/В-292 говорит о том, что федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, содержащие нормы трудового права, действуют только на территории России".

По словам юриста, обеспечение работодателем безопасных условий труда для дистанционных работников, работающих за пределами России, не представляется возможным. "И, хотя данное письмо направлено в первую очередь на иностранных граждан, - отметила Лилия Газина. - ограничения могут касаться и сотрудников с российским гражданством, решивших работать из другой страны".

При работе из-за рубежа могут нарушаться нормы информационной безопасности, предусмотренные в компании. Также есть нюансы по вопросам охраны труда и налоговых обязательств. "И работодателям, и сотрудникам стоит очень внимательно отнестись к оформлению таких трудовых отношений, - добавила Газина. - И предусмотреть все возможные спорные вопросы, чтобы обезопасить себя и обеспечить эффективное взаимодействие".

Наиболее склонны ценить "удаленку", в том числе из других стран, люди возраста 55+ и 25-28 лет. Для респондентов до 24 лет возможность удаленной работы не так значима, принципиально важной ее назвала лишь треть специалистов в этой группе.