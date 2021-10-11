Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Число случаев клинической депрессии и тревожных расстройств во всем мире в период пандемии коронавируса выросло более чем на четверть. Об этом говорится в материале журнала The Lancet.

Ученые во время своего исследования проанализировали 5683 источника, содержавших данные обследования людей в период пандемии.

В итоге было выделено 48 статьей, соответствовавших критериям включения (46 касались большого депрессивного расстройства, 27 - тревожных расстройств).

Оказалось, что если бы в 2020 году не было пандемии коронавирусной инфекции, то число людей с клинической депрессией составляло бы 193 миллиона. Но в действительности количество людей с таким симптомом выросло на 28 процентов (246 миллионов человек).

Число людей с тревожными расстройствами подскочило на 26 процентов (с 298 миллионов до 374 миллионов).

Больше всего, по словам ученых, это затронуло женщин. Насчитывается 35 миллионов человек с избыточной клинической депрессией и около 52 миллионов - с тревожными расстройствами.

Сильно это коснулось и молодежь. На 100 тысяч человек в возрасте от 20 до 24 лет - 1118 избыточных случаев большого депрессивного расстройства и 1331 избыточный случай тревожных расстройств.