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Умер автор музыки к "Духу улья" Луис де Пабло

Новости
    11.10.2021, 15:02
Текст:   Олег Усков

10 октября в Мадриде на 92-м году жизни скончался значительный испанский композитор Луис де Пабло, произведения которого зафиксированы в десятках картин.

О смерти яркого представителя музыкального авангарда сообщает Cronica Vasca. Причина не указана.

Луис де Пабло родился в 1930 году в Стране Басков. Обучаясь на юридическом факультете Мадридского университета, частным порядком начал серьезно заниматься музыкой, которой увлекся еще в семилетнем возрасте. Как композитор дебютировал в начале 50-х.

В 1959 году основал группу "Время и музыка". В начале 1960-х познакомился в Дармштадте с Лигети, Штокхаузеном, Булезом и Мадерной. В 1965-м создал первую Лабораторию электронной музыки в Испании. Организатор ряда престижных фестивалей. Преподавал в США и Канаде. Лауреат множества наград.

В каталоге Луиса де Пабло - не менее трехсот произведений, охватывающих практически все направления европейского музыкального авангарда.

С 1960-го его композиции активно звучали в игровых и документальных лентах - "Охота", "Мятный коктейль со льдом" и "Анна и волки" Карлоса Сауры, в культовом "Духе улья" Виктора Эрисе, и его же "Юге", так далее. В 1970 году Луис де Пабло сыграл у Сауры в "Саде земных наслаждений".

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