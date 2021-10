Умер автор музыки к "Духу улья" Луис де Пабло

Luis de Pablo y José Luis Alexanco en la Ciudadela de Pamplona, "Soledad interrumpida" (1972), durante los "Encuentros de Pamplona".



Dos héroes de nuestro tiempo.

Doble In memoriam, por tanto

⚫️

Two heroes of our time.

Double In memoriam, therefore pic.twitter.com/UlACPjuZoO