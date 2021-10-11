Умер автор музыки к "Духу улья" Луис де Пабло

10 октября в Мадриде на 92-м году жизни скончался значительный испанский композитор Луис де Пабло, произведения которого зафиксированы в десятках картин.

Hoy despedimos con tristeza a Luis de Pablo, último exponente de la Generación del 51 y gran referente de la composición de nuestro país, que logró conectar la música española con la vanguardia, y al que rendimos homenaje en el FOCUS Festival de la @ocnesp. Descanse en paz. pic.twitter.com/f37aUCpvM9 — INAEM (@INAEM_Cultura) October 11, 2021

О смерти яркого представителя музыкального авангарда сообщает Cronica Vasca. Причина не указана.

Луис де Пабло родился в 1930 году в Стране Басков. Обучаясь на юридическом факультете Мадридского университета, частным порядком начал серьезно заниматься музыкой, которой увлекся еще в семилетнем возрасте. Как композитор дебютировал в начале 50-х.

В 1959 году основал группу "Время и музыка". В начале 1960-х познакомился в Дармштадте с Лигети, Штокхаузеном, Булезом и Мадерной. В 1965-м создал первую Лабораторию электронной музыки в Испании. Организатор ряда престижных фестивалей. Преподавал в США и Канаде. Лауреат множества наград.

Luis de Pablo y José Luis Alexanco en la Ciudadela de Pamplona, "Soledad interrumpida" (1972), durante los "Encuentros de Pamplona".



Dos héroes de nuestro tiempo.

Doble In memoriam, por tanto

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Two heroes of our time.

Double In memoriam, therefore pic.twitter.com/UlACPjuZoO — Alfonso de la Torre (@torrevidal) October 11, 2021

В каталоге Луиса де Пабло - не менее трехсот произведений, охватывающих практически все направления европейского музыкального авангарда.

С 1960-го его композиции активно звучали в игровых и документальных лентах - "Охота", "Мятный коктейль со льдом" и "Анна и волки" Карлоса Сауры, в культовом "Духе улья" Виктора Эрисе, и его же "Юге", так далее. В 1970 году Луис де Пабло сыграл у Сауры в "Саде земных наслаждений".