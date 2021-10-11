Ушаков встретится с замгоссекретаря США Нуланд

Помощник президента России Юрий Ушаков встретится с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, госпожу Нуланд примет в администрации мой коллега Ушаков", - сказал Песков.

"У Нуланд не может быть контактов с президентом, она гость министерства иностранных дел и, прежде всего, своего визави Рябкова (замглавы МИД - прим. "РГ"), с кем у нее будут основные переговоры", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.