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11.10.2021 20:52
Рубрика: Власть

В армии 211 569 человек прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 29 военнослужащих. А общее количество людей, которые, начиная с марта прошлого года, избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 41,1 тысячи человек.

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Кроме того, более 141,1 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля. На сегодняшний день 1196 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 634 пациента с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 16 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 546 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у 13 инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ, по данным на сегодняшний день, выявлены 94 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 162 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 353 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 28,8 тысячи пациентов, свыше 10,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

Фото: REUTERS/Toby Melville
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К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 211 569 человек, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что по распоряжению главы ведомства Сергея Шойгу военные продолжают оказывать помощь в обеспечении кислородом медучреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил. Для нужд регионов ВКС передали уже более 233 тонн жидкого кислорода.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Вакцинация от коронавируса

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