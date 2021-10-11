В Госдуме составили рейтинг работы депутатов седьмого созыва в соцсетях

Исследование проводил экспертный совет при Молодежном парламенте ГД. Работа депутатов в соцсетях и мессенджере Telegram оценивалась за предвыборный период с 19 августа по 19 сентября 2021 года. Как уточняется, исследование касается работы тридцати кандидатов в депутаты VIII созыва, входящих в топ-50 по МедиаИндексу Медиалогии.
Лидерами рейтинга стали следующие депутаты седьмого созыва: вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, а также первый зампред комитета по науке и образования Николай Валуев и первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова (все "Единая Россия"). Представители парламентского большинства заняли девять позиций в первой десятке.
"Исследование проводилось, чтобы выявить успешные и менее эффективные практики коммуникаций кандидатов в депутаты в социальных сетях и в Telegram, - пояснила эксперт Мария Дудко. - Мы рекомендуем делать акцент на открытости, прямом диалоге. Например, когда вы отвечаете в комментариях, ваши подписчики понимают значимость их мнения для вас".
В экспертном совете также отметили, что большинство кандидатов, получивших максимальное количество баллов в рейтинге, переизбрались по одномандатным округам. Таким образом, в этом им помогла активная работа не только с избирателями на местах, но и в социальных сетях и интернете в целом.
При этом кандидаты, которые заняли невысокие места в рейтинге, не имеют социальных сетей либо их аккаунты не активны.
Для расчета итоговой позиции использовалась представленность в социальных сетях и Telegram (10% вес критерия), количество подписчиков (15%), средний показатель активности аудитории (10%), периодичность публикаций (15%), качество текста и работа с комментариями (15%), качество фотографий (10%), личный контент (10%) и интерактивные форматы (15%). Авторы уточняют, что председатель Госдумы Вячеслав Володин не участвовал в рейтинге, так как "он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всеми кандидатами".
Владимир Бурматов (ЕР)
Николай Валуев (ЕР)
Петр Толстой (ЕР)
Александр Хинштейн (ЕР)
Светлана Журова (ЕР)
Валерий Рашкин (КПРФ)
Виталий Милонов (ЕР)
Антон Шипулин (ЕР)
Сергей Боярский (ЕР)
Николай Панков (ЕР)