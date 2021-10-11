В Госдуме составили рейтинг работы депутатов седьмого созыва в соцсетях

Близкие к Госдуме эксперты оценили работу в соцсетях самых известных депутатов седьмого созыва, которые приняли участие в думских выборах. Рейтинг возглавили представители "Единой России".

Исследование проводил экспертный совет при Молодежном парламенте ГД. Работа депутатов в соцсетях и мессенджере Telegram оценивалась за предвыборный период с 19 августа по 19 сентября 2021 года. Как уточняется, исследование касается работы тридцати кандидатов в депутаты VIII созыва, входящих в топ-50 по МедиаИндексу Медиалогии.

Лидерами рейтинга стали следующие депутаты седьмого созыва: вице-спикер Петр Толстой, глава комитета по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, а также первый зампред комитета по науке и образования Николай Валуев и первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова (все "Единая Россия"). Представители парламентского большинства заняли девять позиций в первой десятке.

"Исследование проводилось, чтобы выявить успешные и менее эффективные практики коммуникаций кандидатов в депутаты в социальных сетях и в Telegram, - пояснила эксперт Мария Дудко. - Мы рекомендуем делать акцент на открытости, прямом диалоге. Например, когда вы отвечаете в комментариях, ваши подписчики понимают значимость их мнения для вас".

В экспертном совете также отметили, что большинство кандидатов, получивших максимальное количество баллов в рейтинге, переизбрались по одномандатным округам. Таким образом, в этом им помогла активная работа не только с избирателями на местах, но и в социальных сетях и интернете в целом.

При этом кандидаты, которые заняли невысокие места в рейтинге, не имеют социальных сетей либо их аккаунты не активны.

Для расчета итоговой позиции использовалась представленность в социальных сетях и Telegram (10% вес критерия), количество подписчиков (15%), средний показатель активности аудитории (10%), периодичность публикаций (15%), качество текста и работа с комментариями (15%), качество фотографий (10%), личный контент (10%) и интерактивные форматы (15%). Авторы уточняют, что председатель Госдумы Вячеслав Володин не участвовал в рейтинге, так как "он имеет неоспоримые преимущества в сравнении со всеми кандидатами".

ТОП-10

Владимир Бурматов (ЕР)

Николай Валуев (ЕР)

Петр Толстой (ЕР)

Александр Хинштейн (ЕР)

Светлана Журова (ЕР)

Валерий Рашкин (КПРФ)

Виталий Милонов (ЕР)

Антон Шипулин (ЕР)

Сергей Боярский (ЕР)

Николай Панков (ЕР)