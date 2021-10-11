В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве

Итальянская полиция задержала россиянку по подозрению в кибермошенничестве. Об этом проинформировали в генеральном консульстве РФ в Генуе.

"Задержанная является гражданкой РФ. На данный момент она подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями", - цитирует ТАСС генерального консула Марию Ведринскую. По ее словам, российские дипломаты пытаются выяснить все обстоятельства данного дела.

По данным местных СМИ, речь идет о 40-летней женщине, уже долгое время проживающей в Генуе. Следователи подозревают ее в причастности транснациональной организации, занимающейся кибермошенничеством. При помощи поддельных документов женщина получала дорогостоящие товары, заказанные в интернете с использованием данных чужих кредитных карт и банковских счетов.