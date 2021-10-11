В Латвии ввели режим ЧП из-за коронавируса

В Латвии с 11 октября на три месяца объявлено чрезвычайное положение со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает прибалтийский портал "Делфи".

Ограничения в первую очередь коснутся непривитых от коронавируса жителей республики. Им разрешено будет посещать только магазины первой необходимости, аптеки, магазины оптики и кормов для животных, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. При этом владельцы упомянутых организаций обязаны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя. Лица без ковид-сертификата могут собираться на частные мероприятия в помещениях в количестве до 10 человек, на открытом воздухе - до 20 человек.

Невакцинированным теперь фактически невозможно посещать культурные мероприятия и церкви, так как организаторы мероприятий обязаны следить за тем, чтобы в одном и том же помещении не было других лиц. "Невакцинированным разрешено пользоваться общественным транспортом и получать хозяйственные услуги в местах оказания почтовых услуг, если на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади. Люди без ковид-сертификата в заведениях общественного питания могут покупать еду только навынос", - отмечается в публикации.

Во время действия чрезвычайного положения в Латвии для большинства работников вводится удаленный режим работы. Заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа. Школы будут работать в очном формате с соблюдением ранее принятых антиковидных норм.

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 1359 новых случаев COVID-19, умерло семь человек. Всего с начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразились 171 276 человек.