В Малайзии полностью вакцинированы 90 процентов взрослого населения страны

Более 90 процентов взрослого населения Малайзии, или 21,31 миллиона человек, полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил правительственный Специальный комитет Малайзии по поставкам вакцин от COVID-19.

Также первые дозы вакцин получили 94,8% взрослых жителей страны, пишет РИА Новости. Таким образом, достигнута одна из главных целей национальной программы вакцинации Малайзии. 90 процентов - это рубеж, после которого начнется поэтапное ослабление мер контроля распространения COVID-19.

Накануне премьер-министр Малайзии в телеобращении заявил, что с 11 октября полностью вакцинированным жителям страны будет разрешено передвижение между штатами и выезд за рубеж без специальных проездных документов. Для въезжающих иностранцев сохраняется необходимость карантина.

По последним данным, за время пандемии в Малайзии заболели COVID-19 более 2,3 миллиона человек, скончались - свыше 27 тысяч.