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Рубрика: В мире

В Малайзии полностью вакцинированы 90 процентов взрослого населения страны

Фото: AFP/Mohd RASFAN Фото: AFP/Mohd RASFAN
Фото: AFP/Mohd RASFAN

Более 90 процентов взрослого населения Малайзии, или 21,31 миллиона человек, полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил правительственный Специальный комитет Малайзии по поставкам вакцин от COVID-19.

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Также первые дозы вакцин получили 94,8% взрослых жителей страны, пишет РИА Новости. Таким образом, достигнута одна из главных целей национальной программы вакцинации Малайзии. 90 процентов - это рубеж, после которого начнется поэтапное ослабление мер контроля распространения COVID-19.

Накануне премьер-министр Малайзии в телеобращении заявил, что с 11 октября полностью вакцинированным жителям страны будет разрешено передвижение между штатами и выезд за рубеж без специальных проездных документов. Для въезжающих иностранцев сохраняется необходимость карантина.

По последним данным, за время пандемии в Малайзии заболели COVID-19 более 2,3 миллиона человек, скончались - свыше 27 тысяч.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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