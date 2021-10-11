В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии

Сменить способ доставки пенсии можно дистанционно. Как и поменять реквизиты счета, на который приходит пенсия, объяснили специалисты отделения Пенсионного фонда России по Ингушетии.

Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале госуслуг. Но для этого у пенсионера должна быть подтвержденная учетная запись.

Для того, чтобы впервые выбрать способ доставки пенсии, можно подать заявление также в личном кабинете на сайте ПФР или через портал госуслуг. В электронном заявлении данные заявителя заполняются автоматически. А когда необходимо поменять информацию, то это нужно сделать в личном профиле на портале госуслуг.

Напомним, что самый удобный и распространенный способ получать пенсию - открыть счёт в банке или получить карту "Мир". Пенсионеры в сельской местности предпочитают получать деньги через почтальона. В случае выбора "Почты России" необходимо дополнительно указать номер почтового отделения по месту жительства и выбрать способ вручения - на дому или в кассе отделения почтовой связи.