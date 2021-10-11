В ПФР рассказали, как получить надбавку в 25% к пенсии

Жители сельской местности имеют право на доплату к пенсии в размере 25%. Обязательные условия - не менее 30 календарных лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и проживание в сельской местности, напомнили в отделении ПФР по Забайкальскому краю.

"Право на надбавку имеют граждане определенных профессий, должностей и специальностей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в отрасли животноводства, растениеводства, рыбоводства и в других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство", - отметили в ПФР.

Отмечается, что одним из условий перерасчета фиксированной выплаты у сельских пенсионеров является отсутствие факта работы. "В случае устройства пенсионера на работу, надбавка будет снята на основании поступающих ежемесячно в Пенсионный фонд от работодателя сведений о наемных работниках", - подчеркнули в ПФР.

Размер фиксированной выплаты в 2021 году равен 6 044,48 рубля. Таким образом, неработающим пенсионерам, проживающим в сельской местности, выплачивается надбавка за сельский стаж в размере 1 511,12 рубля в месяц.