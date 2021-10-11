В России пройдет эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании

В России начинается эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он продлится до конца года. Цифровой аттестат будет доступен через личный кабинет на портале госуслуг. В него войдет вся информация о полученном образовании выпускника, заверенная электронной подписью вуза.

Участвовать в эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов - МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, МПГУ, УрФУ имени Б.Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Результаты эксперимента будут учитываться при последующей цифровизации образовательных сервисов, а также других документов об образовании, чтобы ими в будущем тоже смогли воспользоваться выпускники школ и вузов по всей стране, пояснил Мишустин. "Цифровой формат упростит использование документа об образовании в различных жизненных ситуациях, - добавил он. - Важно, что его невозможно будет потерять или испортить. Такой диплом или аттестат не нужно будет предоставлять при трудоустройстве: работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать все, что нужно, об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника".