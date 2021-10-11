В России появятся лечебные кафе с едой из бактерий

Лечебные кафе с едой, выращенной из бактерий, появятся в России к 2030 году, рассказали "Российской газете" в объединении "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).

Первые такие кафе откроются в Москве, а затем в других городах. В них можно будет пройти обследование (сдать анализ крови, например), получить рекомендации по питанию и купить полезную для себя еду. Ее также можно будет приобрести в специальных тюбиках и забрать с собой.

Отмечается, что она может содержать дрожжи, одноклеточные водоросли - зеленые, красные, а также огромный набор штаммов бактерий, которые могут синтезировать микроорганизмы. Например, сейчас производятся водоросли, которые могут выдавать белки, близкие к молочному, в частности козьему молоку. При этом они не содержат лактозу, и люди с непереносимостью могут получать из них молоко, близкое к козьему, с такой же жирностью, но без аллергена.

По словам ведущего эксперта рабочей группы FoodNet НТИ Михаила Чарного, различные виды питания, например, вегетарианское или мясное, влияют на микробиом человека, то есть на кишечные бактерии. Отрегулировать микробиом можно с помощью еды из микроорганизмов. При разных температурах они выдают полезные элементы, которые позволят укрепить организм человека или даже вылечить то или иное заболевание. Среди таких элементов - Омега-3, Омега-6, Омега-9, хлорофилл, разнообразные белки и витамины.

Продукты из бактерий также будут продаваться в обычных супермаркетах в виде тюбиков, коктейлей и снеков.