В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ

В России вскоре запретят выкладывать на прилавках магазинов электронные сигареты и вейпы на продажу, если вблизи стоит школа или вуз. Соответствующие предложения Минздрав РФ подготовит к декабрю этого года.

Речь о торговых точках в радиусе 100 метров от образовательного учреждения. Об этом говорится в протоколе, предоставленном секретариатом вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Кроме того, минздрав займется запретом на аренду устройств для употребления никотинсодержащей продукции (электронных сигарет, вейпов, кальянов и т.д.), а также расширит площадь предупредительных надписей на упаковках сигарет об их вреде, пишет "Интерфакс".

В России продолжается борьба с курением в рамках антитабачного законодательства. Так, с 1 сентября продавцы имеют право спрашивать паспорт у покупателя кальяна, вейпа и другой продукции с никотином и отказывать, если он окажется несовершеннолетним. Ранее, в начале года, под запрет попала интернет-продажа сигарет, вейпов, кальянов и других устройств для курения.