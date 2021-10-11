В США задержали военного, пытавшегося продать секретные данные о подлодках

Власти США задержали сотрудника министерства военно-морских сил по обвинению в попытке продать иностранному государству секретные данные об американских атомных подлодках. Как проинформировали в министерстве юстиции, речь идет о военном инженере-ядерщике Джонатане Тоэби, имевшем доступ к засекреченной информации благодаря довольно высокому положению.

Как сообщается, в апреле 2020 года он попытался выйти на связь с военной разведкой другой страны (какой именно, не разглашается). "Прошу вас перенаправить это письмо вашему агентству военной разведки. Я считаю, что эта информация представляет огромную важность для вашей страны. Это не обман", - цитирует Washington Post выдержку из направленного Тоэби письма.

Однако вместо представителя иностранного государства на связь с ним вышел агент ФБР под прикрытием. После долгой переписки спецслужбе удалось убедить Тоэби передать секретные данные через тайник, а не через облачное хранилище. При помощи своей супруги он дважды осуществил передачу секретных документов и получил за них 100 тысяч долларов в криптовалюте прежде, чем был задержан.

Как стало известно британской газете Daily Mail, получившей доступ к судебным документам, карта памяти с данными в последний раз была спрятана в бутерброде с арахисовым маслом. До этого Тоэби помещал их в пачку жевательной резинки в пластырь.

Джонатану Тоэби и его супруге Диане, задержанной вместе с ним, теперь грозит пожизненное заключение.