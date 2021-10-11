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В WhatsApp переделали голосовые сообщения

Текст:   Антон Благовещенский
11.10.2021,  
17:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp в будущем получат доступ к обновленной системе обмена голосовыми сообщениями.

По данным WABetaInfo, в предварительной версии мессенджера для iOS появилась возможность ставить запись голосового сообщения на паузу. После этого пользователь может отвлечься на другую задачу, а затем вернуться и продолжить запись.

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Пока что неизвестно, когда именно новые голосовые сообщения станут доступны для всех пользователей, однако команда WhatsApp, судя по всему, прикладывает значительные усилия для того, чтобы это произошло быстрее. Пока что тестирование функции паузы для Android даже не началось.

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