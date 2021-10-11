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11.10.2021 15:25
Рубрика: Экономика

Виртуальный город финансовой грамотности ждет гостей

Более десяти разнообразных тематических площадок будут открыты в виртуальном городе финансовой грамотности 30 и 31 октября для участников Всероссийского обучающего конкурса-фестиваля финансовой культуры. Насыщенная программа ждет детей и взрослых на платформе familymoneyfest.ru.

Анимированная карта города позволит побывать в "Парке культуры и отдыха" с развлекательным контентом, совершить финансовое путешествие по России в разделе "Музей", а в "Беседке"получить индивидуальные консультации. Эти и другие площадки можно посещать как самостоятельно, так и в составе команды из членов семьи, одноклассников, друзей, чтобы узнать полезную информацию по вопросам финансового благополучия, проверить свои знания и побороться за призы. Награды получат 50 команд, набравших в состязании наибольшее количество баллов.

Благодаря онлайн-формату и бесплатному участию мероприятие максимально доступно, в нем могут участвовать жители всех регионов страны старше шести лет. При разработке программы сделан акцент на игровых технологиях, что превращает процесс получения и закрепления знаний в увлекательное приключение. В общей сложности для участников разных возрастов подготовлено более 50 онлайн-активностей.

Несколько площадок виртуального города создано специально для детей. В том числе "Парк культуры и отдыха", где можно познакомиться с основами финансовой культуры через мультфильмы, раскраски, комиксы, а затем, проходя тесты, проверить, как усвоены знания и заработать баллы для своей команды. Также ребятам будет интересно посетить "Мастерскую", где пройдут мастер-классы по изготовлению поделок с финансовыми подсказками, и "Библиотеку", в которой собрана коллекция пословиц и поговорок народов мира на тему воспитания правильного отношения к деньгам, заработку, сбережению и расходам.

В "Музей" стоит отправиться всей семьей - там участников ждет финансовое путешествие по регионам России. Среди наиболее интересных экспонатов - опыт Томска, Ставропольского и Алтайского края, Республики Коми, Архангельской, Волгоградской, Калининградской областей и других регионов России. Закрепить и проверить знания, а также получить дополнительные баллы помогут викторины и мастер-классы.

"Кинозал" приглашает школьников познакомиться с образовательными видеороликами о правилах заработка, накопления и, в целом, разумного распоряжения деньгами. Отдыхая в "Сквере", можно наблюдать за героями сериала "Кредитные и сберегательные истории", на их примере учиться ответственности в финансовых вопросах. "Нескучный сад" - любопытное место, где можно проверить смекалку и эрудицию в интеллектуальном онлайн-турнире, а заодно и заработать баллы. Зарегистрироваться для участия в турнире нужно заранее на сайте конкурса-фестиваля.

В "Беседке" виртуального города посетители от 14 лет получат индивидуальные онлайн-консультации по финансовому планированию и защите прав потребителей финансовых услуг. Специалисты проинформируют, как обнаружить слабые стороны своего финплана и улучшить его, создать источник пассивного дохода, отстоять интересы в денежных спорах, распорядиться материнским капиталом, на какие льготы и пособия можно рассчитывать.

В "Открытом лектории" взрослые участники конкурса-фестиваля встретятся с экспертами, которые дадут рекомендации по улучшению финансового состояния семьи, выбору эффективных способов накопления и сбережения средств. Полезные видеосоветы по психологии и воспитанию детей будут представлены в "Семейном центре" для тех, кто хочет научить подрастающее поколение не жадничать, ценить деньги, избавиться от негативных финансовых установок, а также наладить финансовые отношения в семье и перестать совершать компульсивные покупки.

За два дня на площадках виртуального города выступят более 30 экспертов в области финансов.

Всероссийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой культуры организован в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Минпросвещения России.

Чтобы присоединиться к состязаниям и побороться за призы, заранее зарегистрируйтесь на сайте www.familymoneyfest.ru

Экономика Финансы

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