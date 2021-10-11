Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий

Visa больше не имеет претензий к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий. Международная платежная система заявила, что не видит нарушений со стороны маркетплейса, сообщает РБК.

Конфликт между Visa и Wildberries разгорелся из-за введенных маркетплейсом скидок для держателей карт "Мир" и пользователей СБП. При этом на сайте стала отображаться не скидка при оплате российскими платежными системами, а надбавка в размере 2% при оплате картами Visa и Mastercard. Последнее и стало причиной недовольства международных систем. По мнению Visa, это нарушило интересы держателей их карт.

Visa разослала банкам-эквайерам письма с соответствующим сообщением в конце прошедшей недели. Однако вскоре обе стороны смогли прояснить и урегулировать ситуацию.