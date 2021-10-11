Владимир Путин обсудил с Маратом Хуснуллиным строительство жилья и дорог

Президент встретился с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Речь шла об ускоренных темпах строительства домов и дорог, а также о снижении административных барьеров. Владимир Путин призвал продолжать снижать смертность в ДТП - чтобы не было, как на войне.

Начали с жилищного строительства. "Знаю, что там динамика хорошая, вы не так давно мне докладывали об этом", - сказал президент. Цель - увеличить объемы жилья до 120 млн кв. м, улучшать жилищные условия пяти миллионов семей ежегодно, а уровень благоустройства повысить в полтора раза. Графики составлены, согласованы с регионами и выполняются. "Мы уверенно можем сказать, что в этом году мы достигнем самого лучшего результата за всю новейшую историю России", - сообщил Хуснуллин. И все благодаря решениям по ипотеке, сокращению административных барьеров и системной работе с регионами. "Думаете, будет свыше 85 млн кв. м?" - спросил Путин. "Уверен, что мы за 85 млн уйдем", - ответил собеседник. А в следующем году есть планы поставить планку на 90 млн кв м. Неплохо идет и процесс комплексного развития территорий - это полное обновление городов и микрорайонов.

Хуснуллин поблагодарил за то, что в прошлом году президент решил в пандемию дать опережающие деньги на развитие. "Это ваше было предложение, и по трудовым ресурсам тоже, которые задействованы в дорожном строительстве. Помню, как мы обсуждали то, что люди на воздухе работают, - это лучше, чем в общежитии сидеть", - заметил Путин. В итоге в прошлом году удалось перевыполнить план на 12 процентов. По федеральным дорогам вообще был самый большой объем ввода за всю историю. "У нас никаких сомнений нет, что мы в этом году планы перевыполним", - заверил вице-премьер.

Хуснуллин поблагодарил также и за предложение на съезде "Единой России" выделить на ремонт автодорог дополнительно 30 млрд рублей для регионов. "Это небольшие деньги для дорожного строительства, надо с умом их истратить просто", - пояснил президент. Путин напомнил о планах вывести местные дороги на нормативный уровень даже в большем объеме, чем региональные. "Мы планировали 85 процентов во всех агломерациях и все, что вокруг, провести, и мы этот показатель выполняем", - подтвердил вице-премьер.

Хороший показатель и по безопасности дорожного движения. "Мы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность снизили", - заявил Хуснуллин. "Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях", - указал Путин, заметив, что и МВД работает все лучше, и дорожники. "Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать", - подчеркнул он. "Мы прямо идем на стабильное снижение", - заверил собеседник. И это несмотря на то, что активность на дорогах повысилась. "Нужно помогать регионам переходы делать обязательно - и сверху, и тоннели. Заниматься надо системно этим", - поручил президент.

Выдача разрешений на строительство жилья выросла в России почти в два раза по сравнению с прошлым годом

Хуснуллин заметил, что в этом году был серьезный прорыв в нормативном регулировании. Это и поручения президента, и законы, которые дали 60 знаковых поправок для сокращения инвестиционно-строительного цикла на 30 процентов, и нормативные документы правительства. Если раньше было зарегламентировано 96 процедур, которые касались только жилищного строительства, то сейчас останется 32. И еще к ним было до 100 согласований. Теперь останется до 50.

Вице-премьер попросил поручить всем привести свои нормативные акты в соответствие и внедрять их в жизнь. В результате и сроки на 30 процентов сократятся, и 1,5-2 трлн рублей добавится в обороте за счет скорости. "Если все это вместе соберем и будем двигаться нормально, то тогда и задача в 120 млн кв. м будет исполнена", - заметил президент. Также был упрощен и удешевлен процесс подключения и переноса коммуникаций. "Это ваше выражение "СНиПы-хрипы" стало крылатым для строителей, как девиз", - сказал вице-премьер. "Они душат потому что - избыточные требования", - пояснил Путин. "Мы еще 3800 норм официально отменили с 1 сентября. Итого 6800 норм за два года из 10,5 тысячи будут рекомендательными. Мы убрали много перекосов и дали возможность для новых технологий", - подытожил Хуснуллин.